Vučić: Izbori će veoma brzo biti raspisani

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti "veoma brzo raspisani".

Vučić je kazao da je Srbija demokratsko društvo i da će odluka koju građani donesu na izborima biti poštovana. "Biće izbori veoma brzo raspisani. Ljudi uvek nepogrešivo donesu odluku, na kraju krajeva na racionalan način razmišljajući o svojim porodicama", rekao je Vučić novinarima posle obilaska gradilišta mosta preko Velike Morave kod Svilajnca. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će predstojeći predsednički i parlamentarni izbori u Srbiji biti