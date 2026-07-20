Vučić: Izbori će veoma brzo biti raspisani

N1 Info pre 23 minuta  |  Beta
Vučić: Izbori će veoma brzo biti raspisani

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti "veoma brzo raspisani".

Vučić je kazao da je Srbija demokratsko društvo i da će odluka koju građani donesu na izborima biti poštovana. "Biće izbori veoma brzo raspisani. Ljudi uvek nepogrešivo donesu odluku, na kraju krajeva na racionalan način razmišljajući o svojim porodicama", rekao je Vučić novinarima posle obilaska gradilišta mosta preko Velike Morave kod Svilajnca. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će predstojeći predsednički i parlamentarni izbori u Srbiji biti
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