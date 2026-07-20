Vremenska prognoza 21. jul 2026.

RTS pre 46 minuta
Vremenska prognoza 21. jul 2026.

Sutra u prvom delu dana suvo, posle podne biće uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. U zapadnim, centralnim i južnim delovima zemlje na snazi je narandžasti meteo-alarm. Ponegde su moguće nepogode s gradom i olujnim vetrom. Ostajemo pod uticajem toplog vazduha. Temperature su oko proseka za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 27 do 33 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 21.07.2026. Utorak: Promenljivo oblačno i nestabilno, pre podne uglavnom suvo, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, izraženijim na zapadu i jugu Srbije, a uveče i u toku noću ka sredi u centralnim krajevima. Lokalno je moguća i pojava grada i jakog vetra. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, uveče u Vojvodini u pojačanju. Najniža temperatura od 15 do
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Jako nevreme sa gradom pogodilo Prijepolje, velika šteta na usevima i voćnjacima

Jako nevreme sa gradom pogodilo Prijepolje, velika šteta na usevima i voćnjacima

N1 Info pre 1 sat
Jako nevreme sa gradom kod Prijepolja, velika šteta na usevima i voćnjacima

Jako nevreme sa gradom kod Prijepolja, velika šteta na usevima i voćnjacima

Insajder pre 56 minuta
Jako nevreme sa gradom kod Prijepolja, velika šteta na usevima i voćnjacima

Jako nevreme sa gradom kod Prijepolja, velika šteta na usevima i voćnjacima

Radio sto plus pre 36 minuta
Jako nevreme sa gradom kod Prijepolja, velika šteta na usevima i voćnjacima

Jako nevreme sa gradom kod Prijepolja, velika šteta na usevima i voćnjacima

Nedeljnik pre 1 sat
Grad sravnio voćnjake kod Prijepolja, nevreme se seli ka jugu Srbije: RHMZ hitno upozorio na nove oluje

Grad sravnio voćnjake kod Prijepolja, nevreme se seli ka jugu Srbije: RHMZ hitno upozorio na nove oluje

Nova pre 56 minuta
RHMZ izdao hitno upozorenje: Na jugu zemlje jaki pljuskovi sa grmljavinom

RHMZ izdao hitno upozorenje: Na jugu zemlje jaki pljuskovi sa grmljavinom

Insajder pre 2 sata
Hitno upozorenje na grmljavine za područje Jugozapadne i Južne Srbije; U prijepoljskom kraju grad uništio useve i voćnjake…

Hitno upozorenje na grmljavine za područje Jugozapadne i Južne Srbije; U prijepoljskom kraju grad uništio useve i voćnjake (VIDEO)

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZVremenska prognoza

Regioni, najnovije vesti »

U subotu besplatni preventivni pregledi kože

U subotu besplatni preventivni pregledi kože

Prokuplje press pre 11 minuta
Podrška borcima u Ćupriji: Besplatan javni prevoz, popust na komunalne usluge

Podrška borcima u Ćupriji: Besplatan javni prevoz, popust na komunalne usluge

Večernje novosti pre 21 minuta
Jako nevreme sa gradom pogodilo Prijepolje, velika šteta na usevima i voćnjacima

Jako nevreme sa gradom pogodilo Prijepolje, velika šteta na usevima i voćnjacima

N1 Info pre 1 sat
Jako nevreme sa gradom kod Prijepolja, velika šteta na usevima i voćnjacima

Jako nevreme sa gradom kod Prijepolja, velika šteta na usevima i voćnjacima

Insajder pre 56 minuta
Jako nevreme sa gradom kod Prijepolja, velika šteta na usevima i voćnjacima

Jako nevreme sa gradom kod Prijepolja, velika šteta na usevima i voćnjacima

Radio sto plus pre 36 minuta