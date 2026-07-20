Vremenska prognoza 21. jul 2026.

Sutra u prvom delu dana suvo, posle podne biće uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. U zapadnim, centralnim i južnim delovima zemlje na snazi je narandžasti meteo-alarm. Ponegde su moguće nepogode s gradom i olujnim vetrom. Ostajemo pod uticajem toplog vazduha. Temperature su oko proseka za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 27 do 33 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 21.07.2026. Utorak: Promenljivo oblačno i nestabilno, pre podne uglavnom suvo, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, izraženijim na zapadu i jugu Srbije, a uveče i u toku noću ka sredi u centralnim krajevima. Lokalno je moguća i pojava grada i jakog vetra. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, uveče u Vojvodini u pojačanju. Najniža temperatura od 15 do