Na današnji dan, 20. jul

Dogodilo se na današnji dan: 1304 – Rođen je italijanski pisac Frančesko Petrarka (Francesco Petrarca).

Smatra se poslednjim pesnikom Srednjeg veka i prvim individualistom u evropskoj poeziji. U svoje vreme bio je poznat i cenjen po latinskim delima, istorijskim, filozofskim i polemičkim spisima, a u svetsku književnost je ušao zbirkom soneta „Kanconijer“, posvećenih njegovoj ljubavi Lauri. 1402 – Mongolski kan Tamerlan u bici kod Angore (sada Ankara) pobedio je tursku vojsku i zarobio sultana Bajazita I, koji je 1403. umro u ropstvu. U bici, kao turski vazal,