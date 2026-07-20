Na današnji dan, 20. jul

Šabačke novosti pre 1 sat
Na današnji dan, 20. jul

Dogodilo se na današnji dan: 1304 – Rođen je italijanski pisac Frančesko Petrarka (Francesco Petrarca).

Smatra se poslednjim pesnikom Srednjeg veka i prvim individualistom u evropskoj poeziji. U svoje vreme bio je poznat i cenjen po latinskim delima, istorijskim, filozofskim i polemičkim spisima, a u svetsku književnost je ušao zbirkom soneta „Kanconijer“, posvećenih njegovoj ljubavi Lauri. 1402 – Mongolski kan Tamerlan u bici kod Angore (sada Ankara) pobedio je tursku vojsku i zarobio sultana Bajazita I, koji je 1403. umro u ropstvu. U bici, kao turski vazal,
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