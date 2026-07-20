Predstavljamo moguće rivale Partizana, ako prođe UNU Štrasen

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Aleksandar Pivljanin
Predstavljamo moguće rivale Partizana, ako prođe UNU Štrasen

Utisak je da žreb dugo nije bio ovako povoljan za crno-bele na evropskoj sceni.

Ukoliko opravda ulogu favorita protiv UNE Štrasen iz Luksemburga, Partizan u trećoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencije ide na megdan boljem iz dvomeča Panevežis (Litvanija) - Tobol (Kazahstan). Sve na papiru izgleda idealno za izabranike Saše Ilića, ali će na terenu morati da prebrode obe prepreke na putu ka plej-ofu. Prvo treba izbaciti ekipu UNA Štrasen, a potom bi Partizan igrao sa Panevežisom ili Tobolom. Kada je reč o Panevežisu, njihov najveći evropski
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