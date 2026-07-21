Ona je izbačena iz superfinala: Evo ko zauzima 16. mesto Elite 9

Hana Duvnjak zauzela je 16. mesto u Eliti 9. Ovo joj je prvo učešće u rijalitiju u koji je naknadno ušla, a uspela je da se plasira u superfinale. Podsetimo, Nenad Macanović Bebica zauzeo je 20. mesto, Sofija Janićijević 19., a Luka Vujović 18. mesto, a Borislav Terzić Terza 17. mesto. Sofija je šokirala kada je progovorila o vezi sa Danetom (70). - On je meni bio podrška u osmici kao i kada sam izašao. Non stop mi je slao uplate i tražio je svaki put fotografiju