Tri žene se bore za prvo mesto, Ivan Marinković ispao iz finala Elite 9: Napeto do samog kraja

Ivan Marinković je zauzeo 4. mesto u Eliti 9. U top 3 su se plasirale: Stanija Dobrojević, Anita Stanojlović i Aneli Ahmić. Stanija je već bila pobednica Farme, Anita je trijumfovala u Eliti, a Aneli važi za jednog od favorita ove sezone. U superfinale se plasiralo 20 takmičara, a kako veče odmiče mnogi su napustili rijaliti. U top 5 su se plasirali: Aneli Ahmić, Stanija Dobrojević, Asmin Durdžić, Anita Stanojevović i Ivan Marinković. Podsetimo, Nenad Macanović