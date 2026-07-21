Tuča u finalu Elite 9 u studio uletelo obezbeđenje: "Udarila me je" (video)

Blic pre 2 sata
Tuča u finalu Elite 9 u studio uletelo obezbeđenje: "Udarila me je" (video)

Sofija je nakon izlaska iz Elite govorila o svom odnosu sa Danetom, priznala je emotivnu manipulaciju, ali kaže da se ne kaje zbog afere.

Sandra Todić izjavila je da ju je Ivana udarila i da je želela da ostane dostojanstvena, ne odgovarajući na provokaciju. Tokom reklama u studiju je došlo do žestokog sukoba Sandre Todić i Ivane Jovanović Pljugice. Obezbeđenje je uletelo u studio kako bi sprečilo žešći okršaj, a došlo je i do fizičkog obračuna. Aleksandra Sandra Todić je govorila o sukobu i otkrila šta se zapravo desilo: - Osoba koja je napustila rijaliti treću nedelju htela je da postane bitnija
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