Obezbeđenje uleteo kod Dušice Jakovljević, tuča u studiju: Opkolili ih sve!
Telegraf pre 3 sata | Telegraf.rs/Blic
Tokom reklama u studiju je došlo do žestokog sukoba Sandre Todić i Ivane Jovanović Pljugice.
Obezbeđenje je uletelo u studio kako bi sprečilo žešći okršaj, a došlo je i do fizičkog obračuna. Aleksandra Sandra Todić je govorila o sukobu i otkrila šta se zapravo desilo: - Osoba koja je napustila rijaliti treću nedelju htela je da postane bitnija ljudima. Udarila me je, htela sam da joj uzvratim, ali sam htela da ostanem dostojanstvena i gospođa. Napraviću se kao da me nije pipnula. Mi smo bile dobre u rijalitiju, pukao je kompleks i neću uzvratiti ovoga puta