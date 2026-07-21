Obezbeđenje uleteo kod Dušice Jakovljević, tuča u studiju: Opkolili ih sve!

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Blic
Obezbeđenje uleteo kod Dušice Jakovljević, tuča u studiju: Opkolili ih sve!

Tokom reklama u studiju je došlo do žestokog sukoba Sandre Todić i Ivane Jovanović Pljugice.

Obezbeđenje je uletelo u studio kako bi sprečilo žešći okršaj, a došlo je i do fizičkog obračuna. Aleksandra Sandra Todić je govorila o sukobu i otkrila šta se zapravo desilo: - Osoba koja je napustila rijaliti treću nedelju htela je da postane bitnija ljudima. Udarila me je, htela sam da joj uzvratim, ali sam htela da ostanem dostojanstvena i gospođa. Napraviću se kao da me nije pipnula. Mi smo bile dobre u rijalitiju, pukao je kompleks i neću uzvratiti ovoga puta
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