Platforma Ko si bre ti: Više od 7.200 prijava građana i kritike opozicije

Naslovi.ai pre 1 sat
Platforma Ko si bre ti: Više od 7.200 prijava građana i kritike opozicije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ističe važnost slušanja građana kroz novu platformu, dok stranka Srbija centar upozorava na uzurpaciju nadležnosti institucija.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je na platformi Ko si bre ti primljeno preko 7.200 prijava građana. On je naveo da su prijave sortirane po okruzima i opštinama, ističući da je imperativ države da sasluša građane i pomogne u rešavanju problema, poput slučajeva u Borči i Kragujevcu. Beta N1 Info Insajder Danas

Opoziciona stranka Srbija centar (SRCE) kritikovala je inicijativu, ocenivši da predsednik preuzima uloge policije i tužilaštva. Navode da platforma služi za zamajavanje javnosti, dok se funkcija šefa države svodi na nivo komunalnog inspektora kako bi se prikrila sistemska korupcija. Beta Nedeljnik Radio sto plus Glas Šumadije

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