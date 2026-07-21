Vučić: Više od 7.200 prijava na platformi "Ko si bre ti"
RTS pre 41 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je na platformi "Ko si, bre, ti" primljeno više od 7.200 prijava i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane.
"Čuti ljude, slušati građane, naš je imperativ! Pomažemo koliko možemo. Hvala svima na poverenju, do sada smo primili više od 7.200 prijava na platformi www.kosibreti.rs", rekao je Vučić u video-snimku objavljenom na njegovom instagram nalogu buducnostsrbijeav. Na snimku je prikazana je sala u kojoj se sortira materijal po prijavama na platformi "Ko si, bre, ti". "Sve što vidite u ovoj sali, koja nam služi za održavanje sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, do