Vučić: Više od 7.200 prijava na platformi "Ko si bre ti"

RTS pre 41 minuta
Vučić: Više od 7.200 prijava na platformi "Ko si bre ti"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je na platformi "Ko si, bre, ti" primljeno više od 7.200 prijava i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane.

"Čuti ljude, slušati građane, naš je imperativ! Pomažemo koliko možemo. Hvala svima na poverenju, do sada smo primili više od 7.200 prijava na platformi www.kosibreti.rs", rekao je Vučić u video-snimku objavljenom na njegovom instagram nalogu buducnostsrbijeav. Na snimku je prikazana je sala u kojoj se sortira materijal po prijavama na platformi "Ko si, bre, ti". "Sve što vidite u ovoj sali, koja nam služi za održavanje sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, do
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