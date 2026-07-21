Austrijska pošta kupuje kurirsku kompaniju "D Express"

RTS pre 4 sati
Austrijska pošta kupuje kurirsku kompaniju "D Express"

Austrijska pošta saopštila je da je postigla dogovor o kupovini srpske kurirske kompanije "D Express", čime će, kako navode, dodatno ojačati svoje poslovanje na tržištu Srbije i Jugoistočne Evrope.

Kupoprodajni ugovor obuhvata preuzimanje zaposlenih, korisničkih ugovora i kompletne logističke infrastrukture "D Express", uključujući logistički centar i 27 distributivnih centara širom Srbije. Nakon završetka transakcije, "D Express" će biti spojen sa kompanijom "City Express", koja je u stoprocentnom vlasništvu Austrijske pošte i već godinama posluje na srpskom tržištu. Vrednost transakcije nije objavljena, a njeno okončanje zavisi od odobrenja nadležnih
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