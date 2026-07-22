Na današnji dan, 22. jul

Danas je sreda, 22. jul 2026. godine. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

1456 - Hrišćanska vojska pod komandom erdeljskog vojvode Janoša Hunjadija, koji je u srpskoj epici poznat kao Sibinjanin Janko, u odlučujućoj bici, u kojoj su se posebno istakli srpski odredi, potukla je Turke koji su opkolili Beograd. Preživeli od oko 150.000 Turaka pod vođstvom sultana Mehmeda II Osvajača su sutradan posle bitke, u kojoj je ranjen i sam sultan, odustali od opsade grada. Beograd su tada uz Srbe branili nemački, ugarski i poljski krstaši. 1739 -