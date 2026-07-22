Poslednja poruka Oleksandra Sirskog

Ukrajina je u kontraofanzivama u ovoj godini uspela da povrati 700 kilometara svoje teritorije, saopštio je danas odlazeći načelnik Generalštaba ukrajinskih oružanih snaga Oleksandar Sirski.

On je na svom kanalu na platformi Telegram potvrdio da napušta funkciju načelnika Generalštaba i istakao da svom nasledniku na funkciji, Mihailu Drapatiju, ostavlja vojsku koja "ne samo da drži odbranu, već je i u ofanzivi", prenosi Rojers. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da će njegova odluka da Mihailo Drapatij postane novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, a da se te funkcije bude smenjen Oleksandar Sirski, biti formalizovana