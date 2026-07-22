Više naselja i ulica bez struje u četvrtak
Jug press pre 2 sata
LESKOVAC Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnoj godišnjoj reviziji TS 110/10 kV „Leskovac 6“.
Zbog toga će u četvrtak, 23.07.2026. u periodu od 08:00 do 17:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: naselja: Podvorce, Radničko, kod špitaljskog groblja, Slavka Zlatanovića i Podrum i ulice: Vlasotinački put , Ivana Kosančića br. 1, 3 i 5, Svetoilijska od br. 1 do br. 36, Trg revolucije br. 7, lokali u Južnom bloku i prizemlju Doma penzionera, Dositeja Obradovića, Janka Veselinovića br. 11, Majke Jugovića, Mlinska od