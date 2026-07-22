Rubio: Iran je u velikoj nevolji

Teheran je decenijama ulagao ogromna sredstva u razvoj vojnih kapaciteta

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da se Iran suočava sa ozbiljnim posledicama rata, navodeći da su iranska ekonomija i vojna infrastruktura pretrpele značajnu štetu, ali da Vašington nije odustao od mogućnosti diplomatskog rešenja sukoba. Govoreći na sastanku ASEAN-a na Filipinima, Rubio je ocenio da je Teheran decenijama ulagao ogromna sredstva u razvoj vojnih kapaciteta i podršku savezničkim grupama širom regiona, prenela je Al Džazira. „Iran