Rubio: Iran je u velikoj nevolji

Politika pre 36 minuta
Rubio: Iran je u velikoj nevolji

Teheran je decenijama ulagao ogromna sredstva u razvoj vojnih kapaciteta

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da se Iran suočava sa ozbiljnim posledicama rata, navodeći da su iranska ekonomija i vojna infrastruktura pretrpele značajnu štetu, ali da Vašington nije odustao od mogućnosti diplomatskog rešenja sukoba. Govoreći na sastanku ASEAN-a na Filipinima, Rubio je ocenio da je Teheran decenijama ulagao ogromna sredstva u razvoj vojnih kapaciteta i podršku savezničkim grupama širom regiona, prenela je Al Džazira. „Iran
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