Sofronijević: „Do kraja godine planiran upis do 800.000 objekata po zakonu Svoj na svome“

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je do kraja godine planiran upis prava svojine za između 600.000 i 800.000 objekata po zakonu „Svoj na svome“.

Sofronijević je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekla da Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije planira da do početka jeseni obradi oko 320.000 zahteva za upis objekata u katastar, kao i da je do sada izdato oko 220.000 rešenja, pre svega u manjim opštinama. Dodala je da se najveća dinamika obrade očekuje u većim gradovima, gde postupak usporava usaglašavanje digitalnih planova. Prema njenim rečima, građanima koji nisu podneli zahtev u prvobitnom roku