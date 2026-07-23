Kako teče projekat Svoj na svome: RGZ do sada postupio po 219.000 prijava od ukupno 2,5 miliona prijava

Nova ekonomija pre 1 sat
Kako teče projekat Svoj na svome: RGZ do sada postupio po 219.000 prijava od ukupno 2,5 miliona prijava

Republički geodetski zavod (RGZ) saopštio je danas da je započeo objavljivanje dnevne statistike sprovođenja projekta upisa vlasništva na nepokretnostima koje nisu upisane u kastar „Svoj na svome“, a prema objavljenim podacima dostavljeno je 239.679 potvrda za upis.

Te potvrde dostavljka Agencija za prostorno planiranje, a RGZ je postupio po 219.358 predmeta. Ranije je objavljeno da je u akciji Svoj na svome pristiglo skoro 2,5 miliona prijava nelegalnih objekata, tako da je do sada rešeno manje od devet odsto zahteva. U RGZ-u podsećaju da je građanima na raspolaganju aplikacija „Status potvrde u RGZ – Svoj na svome“ na sajtu RGZ, putem koje unosom broja prijave mogu da provere u kojoj se fazi nalazi njihov predmet, bez
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