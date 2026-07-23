Cena nafte premašila 100 dolara po barelu

Svetske cene nafte porasle su za šest odsto u četvrtak, pri čemu je cena barela sirove nafte marke „Brent“ porasla iznad 100 dolara, sledi iz podataka sa berze.

Prema stanju od 16.15 po moskovskom vremenu, cena septembarskih fjučersa sirove nafte marke „Brent“ porasla je za 6,38 odsto u odnosu na prethodno zatvaranje – na 100,07 dolara po barelu, što je prvi put od 22. maja da je cena porasla iznad 100 dolara. Istovremeno, septembarski fjučersi nafte marke VTI (West Texas Intermediate) porasli su za 5,36 odsto – na 91,48 dolara po barelu.