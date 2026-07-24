Na današnji dan, 24. jul

Danas je petak, 24. jul 2026. godine. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

1567 - Škotsku kraljicu Mariju Stjuart nezadovoljno plemstvo primoralo je da abdicira, pošto je protestantskoj Škotskoj pokušala da nametne rimokatolicizam. 1783 - Rođen je južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar, najznačajnija ličnost u borbi za nezavisnost Latinske Amerike od Španije. Posle niza vojnih pobeda nad Špancima nazvan je "El Libertador de la Patria" (Oslobodilac otadžbine). Oslobodio je Venecuelu, Ekvador, Panamu i Peru i