Ljubiša Ristić imenovan za v. d. direktora Ateljea 212

Odbornici Skupštine grada Beograda na današnjoj sednici, po skraćenom postupku, razrešili su i imenovali vršioce dužnosti direktora u jednom broju preduzeća i ustanova čije je osnivač grad Beograd. Reditelj Ljubiša Ristić imenovan je za v. d. direktora pozorišta Atelje 212.

Odbornici Skupštine Grada Beograda ponovo su imenovali dosadašnjeg v. d. direktora JKP "Parking servis" Andriju Čupkovića za tu funkciju. Bojan Bajagić, dosadašnji v. d. JKP "Beogradske pijace", ponovo je imenovan na tu dužnost. Budimir Grubić ponovo je imenovan za v. d. direktora JKP "Veterina Beograd", a Jovana Petronijević za v. d. direktora Kulturnog centra Beograd. V. d. direktorka Ustanove kulturno-obrazovnih delatnosti Dom omladine Beograd ostaće na toj