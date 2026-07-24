Ljubiša Ristić imenovan za v. d. direktora Ateljea 212

Na današnjoj sednici Skupštine grada Beograda reditelj Ljubiša Ristić imenovan je za v.d direktora pozorišta Atelje 212. Ristić je na vodećem mestu teatra Atelje 212 zamenio dramaturškinju Gordanu Goncić.

Prethodno, Skupština grada Beograda imenovala je 16. septembra dramturškinju Gordanu Goncić za novog vršioca dužnosti direktora teatra Atelje 212. Ljubiša Ristić završio je Akademiju dramskih umetnosti u Beogradu. Najdugovečnija predstava u istoriji srpskog pozorišta je "Buba u uhu", čuvena komedija Žorža Fejdoa u režiji Ljubiše Ristića. Premijera je izvedena 7. juna 1971. godine na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Završila je svoj vek 2014.