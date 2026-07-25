Institut "Dedinje" dobija novo ime

Blic pre 49 minuta
Institut "Dedinje" dobija novo ime
Institut "Dedinje“ godinama unazad obavlja veći broj operacija nego svi ostali kardiohirurški centri u Srbiji zajedno, a po obimu rada svrstava se među vodeće centre u Evropi U brojnim procedurama bio je evropski rekorder, a prvi je u Srbiji i regionu uveo desetine savremenih dijagnostičkih i terapijskih metoda Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" ubuduće će se zvati Nacionalni institut za srce i krvne sudove "Dedinje“. Ovu odluku, kako je saopštio
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