Institut "Dedinje" dobija novo ime

Institut "Dedinje“ godinama unazad obavlja veći broj operacija nego svi ostali kardiohirurški centri u Srbiji zajedno, a po obimu rada svrstava se među vodeće centre u Evropi U brojnim procedurama bio je evropski rekorder, a prvi je u Srbiji i regionu uveo desetine savremenih dijagnostičkih i terapijskih metoda Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" ubuduće će se zvati Nacionalni institut za srce i krvne sudove "Dedinje“. Ovu odluku, kako je saopštio