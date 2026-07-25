Institut "Dedinje" menja ime: Vlada Srbije donela odluku

Nova pre 2 sata
Institut "Dedinje" menja ime: Vlada Srbije donela odluku

Vlada Srbije donela je odluku kojom Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" menja ime u "Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje", objavljeno je u "Službenom glasniku".

Odluka, koju je potpisao premijer Đuro Macut, stupa na snagu osmog dana od datuma objavljivanja. Institut će uskladiti Statut i druge opšte akte sa ovom odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu, objavio je RTS. Institut je osnovala država 1973. godine. "Godinama, dosadašnji Institut za kardiovaskularne bolesti je radio i operisao više od svih centara u Srbiji zajedno i najviše u Evropi. U mnogim procedurama je evropski rekorder i uveo je desetine i
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