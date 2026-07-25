Pucnjava u Rakovici: Ranjen mladić (21), policija traga za napadačima

IndeksOnline pre 1 sat
Pucnjava u Rakovici: Ranjen mladić (21), policija traga za napadačima

BEOGRAD – U beogradskom naselju Rakovica u petak uveče dogodila se pucnjava u kojoj je ranjen dvadesetjednogodišnji mladić, dok policija intenzivno traga za osumnjičenima koji su nakon napada pobegli.

Prema prvim informacijama, incident se dogodio nešto pre 23 časa u Ulici Stojana Jankovića. Kako navode beogradski mediji, na mladića je pucano iz vozila u pokretu. Nezvanično, za bekstvo je korišćen crveni automobil marke Citroen C2, zbog čega je policija pokrenula akciju „Vihor 3“ i preduzela opsežnu potragu za izvršiocima. Povređeni mladić zadobio je tri prostrelne rane u levu nogu. Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe policije i Hitne pomoći, nakon čega je
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