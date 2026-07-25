Prosečna majska plata u javnom sektoru veća nego u privatnom sektoru

RTK pre 2 sata
Prosečna majska plata u javnom sektoru veća nego u privatnom sektoru

Prosečna majska neto plata zaposlenih u javnom sektoru je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila 123.511 dinara i bila je za oko 7.200 dinara veća od proseka u privatnom sektoru, koji je iznosio 116.319 dinara.

Najveća primanja u javnom sektoru imali su zaposleni u državnoj administraciji, gde je prosečna plata iznosila 133.088 dinara. Slede radnici u javnim državnim preduzećima sa prosekom od 130.649 dinara, a najmanje plate imala je administracija na lokalnom nivou, čiji je majski prosek bio 101.268 dinara. U zdravstvu i oblasti socijalnog rada zabeležen je prosek od 122.343 dinara, a u obrazovanju i kulturi 120.110 dinara.
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