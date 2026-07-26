Stiže novi vreli talas, temperature blizu 40 stepeni

U Srbiju stiže novi vreli talas, a temperature će svaki dan biti više od prethodnog.

Već danas je u Novom Sadu, živa prešla 30 stepeni Celzijusa. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), ponedeljak će u Novom Sadu biti promenljivo oblačan i topao. Minimalna temperatura biće 19, a maksimalna 32 stepena. Za utorak je predviđeno pretežno sunčano vreme, uz temperaturu od 18 do 32 stepena. U sredu, četvrtak i petak biće apsolutno sunčano, a temperatura će biti u porastu. Tako je sreda u opsegu od 16 do 35, a u petak već ide do 38