Petković: Nova Kurtijeva represija na delu, obavestićemo međunarodne predstavnike

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je danas tokom obeležavanja slave manastira Svetih Arhangela u Prizrenu na delu bila nova represija premijera privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija, dodajući da su pripadnici Kurtijeve policije pretresanjem vernika želeli da isprovociraju novi Gazimestan. "Pretresali su čak i majke s bebom u kolicima, žene, mladiće, a medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku