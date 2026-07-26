Petković: Nova Kurtijeva represija na delu, obavestićemo međunarodne predstavnike

NIN pre 6 sati  |  Tanjug
Petković: Nova Kurtijeva represija na delu, obavestićemo međunarodne predstavnike
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je danas tokom obeležavanja slave manastira Svetih Arhangela u Prizrenu na delu bila nova represija premijera privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija, dodajući da su pripadnici Kurtijeve policije pretresanjem vernika želeli da isprovociraju novi Gazimestan. "Pretresali su čak i majke s bebom u kolicima, žene, mladiće, a medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku
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