Pucnjava u Sijetlu: Troje mrtvih, nekoliko ranjenih

BBC News pre 28 minuta

Reuters Pucnjava na Festivalu hrane u Sijetlu

Troje ljudi je ubijeno, a nekoliko ranjeno, među kojima i dvogodišnje dete, u pucnjavi na Festivalu hrane u Sijetlu, u Sjedinjenim Američkim Državama.

Policija je saopštila da su dvojica osumnjičenih pucala jedan na drugog.

Jedan od osumnjičenih je u pritvoru, a drugi je još na slobodi, iako su zvaničnici rekli da ne predstavlja dalju pretnju.

Dvoje ljudi je ubijeno na licu mesta, a još jedna osoba je kasnije preminula u bolnici.

Pramila Džajapal, kongresmenka iz Sijetla, napad je nazvala „besmislenim nasiljem".

Na mestu napada, blizu poznatog tornja Spejs Nidl, održavao se veliki festival hrane, kada su se oko 18 sati po lokalnom vremenu čuli pucnji.

„Pre nego što smo pobegli čuli smo pucnjavu.

„Najpre smo mislili da je vatromet, a onda su svi protrčali pored nas“, ispričao je Nik Bejton za KIRO-TV, a preneo je CBS njuz.

Još jedan očevidac je rekao da je protrčao kroz baštu i čučnuo da bi se sakrio.

„Svi su počeli da trče, pa smo i mi jednostavno potrčali.

„Odlučili smo da bežimo sa ljudima koji su se sklanjali. Bilo je zaista strašno“, ispričala je Lin Kols.

Reuters

Reuters Razbacani stolovi i polomljena ograda na Festivalu hrane u Sijetlu

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(BBC News, 07.27.2026)