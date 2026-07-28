Novi sukob na pomolu? Poznato ko je sledeća meta

B92 pre 7 sati
Novi sukob na pomolu? Poznato ko je sledeća meta

Član Političkog biroa jemenskih Huta Dajfala al-Šami izjavio je da je taj pokret spreman da proširi obim sukoba sa Saudijskom Arabijom i poručio da će nastaviti operacije čiji je cilj, kako je naveo, okončanje blokade Jemena.

Al-Šami je u intervjuu za televiziju Al Majadin optužio Saudijsku Arabiju da pokušava da izbegne odgovornost za, kako je rekao, posledice višegodišnje blokade Jemena. On je istakao da su Huti pokrenuli operacije za "razbijanje blokade" i da je spreman da ide "do nivoa koji bude potreban" u tom sukobu. Al-Šami je takođe optužio Saudijsku Arabiju da nastoji da nametne kontrolu nad milionima građana Jemena. On je pozdravio predlog Jordana za uspostavljanje letova ka
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