Zvanično: Partizan ostao bez već viđenog pojačanja

Američki košarkaš Vendel Mur potpisao je jednogodišnji ugovor sa Virtusom, saopštio je klub iz Bolonje.

Dovodio se Mur u vezu sa prelaskom u Partizan, potom i SQPR iz rima, projekat oko kog su se okupili Luka Dončić i bivši generalni menadžer Dalasa Doni Nelson, ali je na kraju izabrao treći klub. Mur (24) je 2022. godine izabran kao 26. pik u prvoj rundi NBA drafta od strane Dalasa, a potom je prosleđen u Hjuston, koji ga je zatim trejdovao u Minesotu. On je u NBA ligi igrao za Minesotu, Detroit i Šarlot, dok je u Razvojnoj ligi nastupao za ekipe Ajova Vulvs,