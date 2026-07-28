Zvanično: Partizan ostao bez već viđenog pojačanja

B92 pre 50 minuta
Zvanično: Partizan ostao bez već viđenog pojačanja

Američki košarkaš Vendel Mur potpisao je jednogodišnji ugovor sa Virtusom, saopštio je klub iz Bolonje.

Dovodio se Mur u vezu sa prelaskom u Partizan, potom i SQPR iz rima, projekat oko kog su se okupili Luka Dončić i bivši generalni menadžer Dalasa Doni Nelson, ali je na kraju izabrao treći klub. Mur (24) je 2022. godine izabran kao 26. pik u prvoj rundi NBA drafta od strane Dalasa, a potom je prosleđen u Hjuston, koji ga je zatim trejdovao u Minesotu. On je u NBA ligi igrao za Minesotu, Detroit i Šarlot, dok je u Razvojnoj ligi nastupao za ekipe Ajova Vulvs,
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Derik Vilis šesto pojačanje Partizana, Amerikanac dve godine u Humskoj

Derik Vilis šesto pojačanje Partizana, Amerikanac dve godine u Humskoj

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Nemanja Čović pojačao Spartak: Iskusni napadač stigao u Suboticu!

Nemanja Čović pojačao Spartak: Iskusni napadač stigao u Suboticu!

Hot sport pre 5 minuta
Vili Ernangomez nastavlja karijeru u Malagi

Vili Ernangomez nastavlja karijeru u Malagi

RTS pre 25 minuta
Veliki posao Unikahe: Tim iz Malage se pojačao iz Barselone

Veliki posao Unikahe: Tim iz Malage se pojačao iz Barselone

Večernje novosti pre 25 minuta
Ernangomez napustio Barselonu i prešao u Unikahu

Ernangomez napustio Barselonu i prešao u Unikahu

Politika pre 20 minuta
Vendel Mur u Virtusu iz Bolonje

Vendel Mur u Virtusu iz Bolonje

RTS pre 1 sat
Od indijanskog rezervata, do dresa Partizana! Neobična priča novog košarkaša crno-belih: Životni put Dereka Vilisa je…

Od indijanskog rezervata, do dresa Partizana! Neobična priča novog košarkaša crno-belih: Životni put Dereka Vilisa je materijal za Holivud!

Kurir pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAPartizanBolonjaRim

Sport, najnovije vesti »

Marko Savić novi trener fudbalera Vojvodine

Marko Savić novi trener fudbalera Vojvodine

RTV pre 5 minuta
Pirlo 'stop', Manćini vrati se: Italija izabrala novog selektora fudbalske reprezentacije

Pirlo 'stop', Manćini vrati se: Italija izabrala novog selektora fudbalske reprezentacije

BBC News pre 0 minuta
Derik Vilis šesto pojačanje Partizana, Amerikanac dve godine u Humskoj

Derik Vilis šesto pojačanje Partizana, Amerikanac dve godine u Humskoj

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Nemanja Čović pojačao Spartak: Iskusni napadač stigao u Suboticu!

Nemanja Čović pojačao Spartak: Iskusni napadač stigao u Suboticu!

Hot sport pre 5 minuta
Felps podseća: Sreća, nisam imao dovoljno pilula te noći

Felps podseća: Sreća, nisam imao dovoljno pilula te noći

Sport klub pre 0 minuta