Zelenski ocenio sastanak sa Trampom u Vašingtonu kao odličan

Beta pre 1 sat

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je kao odličan ocenio svoj današnji sastanak u Vašingtonu s predsednikom SAD Donaldom Trampom (Trump).

"Odličan sastanak sa predsednikom Trampom u Ovalnom kabinetu. Hvala Vam na svemu što zajedno radimo da zaštitimo živote Ukrajinaca i postignemo mir", napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

Naveo je da je s Trampom razgovarao "o licencama za proizvodnju raketa-presretača Patriot (u Ukrajini) i nekim drugim idejama koje bi mogle da pomognu" borbu njegiove zemlje protiv agresije Rusije i da je "važno aktivirati diplomatski proces", dodao je Zelenski bez detalja.

Zelenski u Vašingtonu prisustvuje nacionalnoj komemoraciji povodom nedave smrti senatora Lindzija Grejema (Lindsey Graham), na čiju iniciativu su zakonom uvedene sekundarne sankcije Rusiji.

(Beta, 28.07.2026)