Evo ko u sredu neće imati struju

Stav.life pre 1 sat  |  STAV
Evo ko u sredu neće imati struju

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnim godišnjim revizijima TS 10/0,4 kV u Leskovcu.

Zbog toga će u sredu, 29.07.2026. u periodu od 10:00 do 15:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Đuke Dinić od br. 30 do br. 59, Obrada Lučića br. 2, Proleterska od br. 51 do br. 77, Sarajevska od br. 1 do br. 23, Šumadijska od br. 1 do br. 9 i br. 35 i Žikice Jovanovića Španca od br. 55 do br. 110. Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi
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