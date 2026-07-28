Deo Limana sutra neće imati tople vode

NoviSad.com pre 4 sati
Deo Limana sutra neće imati tople vode

Novi Sad - Deo Limana sutra neće imati tople vode.

Zbog radova na sanaciji havarije na vrelovodnoj mreži na Bulevaru cara Lazara 79 b, od osam časova će doći do prekida isporuke toplotne energije za pripremu tople potrošne vode za objekte na Bulevaru cara Lazara od broja 77 do 85, u Banović Strahinje, Ive Andrića, Miloša Crnjanskog, Narodnog fronta od 73 do 93 sa neparne i 72 do 80 sa parne strane, potom u Jožefa Marčoka od broja 1 do 5 i 1300 kaplara od 12 do 24. Normalizacija u isporuci toplotne energije za
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