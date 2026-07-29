Fudbaleri Partizana otputovali u Luksemburg na revanš protiv Una Strasena

Nova pre 36 minuta
Fudbaleri Partizana otputovali u Luksemburg na revanš protiv Una Strasena

Fudbaleri Partizana otputovali su u sredu u Luksemburg, na revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Una Strasena.

Trener crno-belih Saša Ilić odabrao je 24 fudbalera, a na put su krenuli Marko Milošević, Miloš Krunić, Tarik Banjić, Milan Roganović, Matija Ninić, Stefan Milić, Stefan Mitrović, Vojin Marinković, Nikola Simić, Vukašin Đurđević, Nvulu Samson i Stefan Petrović. U ekipi su i Aleks Zeković, Zoran Alilović, Dušan Makević, Milan Aleksić, Bogdan Kostić, Ognjen Ugrešić, Demba Sek, Ibrahim Zubairu, Nemanja Trifunović, Šaka Traore, Marko Lekić i Erik Kojzek. Utakmica u
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