BMW beleži pad dobiti od 35 odsto

Do toga je došlo pre svega zbog naglog pada prodaje u Kini i slabljenja potrošačkog poverenja usled geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku, preneo je Rojters.

BMW je u drugom kvartalu isporučio 590.962 vozila, što je pad od 4,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Najveći udarac došao je iz Kine, gde je prodaja potonula čak 30 odsto. Za poređenje, Mercedes-Benz je u drugom kvartalu prodao 511.900 vozila, šest odsto manje nego prošle godine, dok je Audi zabeležio pad veći od osam odsto, sa 367.139 isporučenih automobila. BMW sada najavljuje dodatno smanjenje broja zaposlenih kako bi ojačao konkurentnost. Prema