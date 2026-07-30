Vreme danas sunčano i toplo

Danas pre 3 sata  |  Beta
Vreme danas sunčano i toplo

Vreme u zemlji danas će biti sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren istočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 13 stepeni do 21 stepen, a najviša od 33 do 37 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, uz slab i umeren istočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 17 stepeni do 21 stepen, dok će najviša dostići oko 35 stepeni. Toplotni talas koji je počeo obuhvatiće prvih deset dana avgusta, i biće najizraženiji od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni.
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