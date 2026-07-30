Narandžasti meteo-alarm u celoj Srbiji: Temperature danas do 36 stepeni

U Srbiji će danas na snazi biti narandžasti meteo-alarm zbog veoma visokih temperatura, što znači da je potrebno redovno pratiti vremenske prognoze i preporuke nadležnih službi.

Očekuje se slab do umeren vetar, pretežno istočnog pravca, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 33 do 36 stepeni Celzijusa. Za celu zemlju prognozirane su i vrlo visoke vrednosti UV indeksa, zbog čega se preporučuje izbegavanje direktnog izlaganja suncu u najtoplijem delu dana, kao i redovno korišćenje krema sa zaštitnim faktorom. Stručnjaci savetuju nošenje kapa ili šešira sa širokim obodom, odeće svetlih boja od prirodnih materijala, po mogućstvu sa