Narandžasti meteo-alarm u celoj Srbiji: Temperature danas do 36 stepeni

Glas Zaječara pre 9 sati  |  Građanima se preporučuje da
Narandžasti meteo-alarm u celoj Srbiji: Temperature danas do 36 stepeni

U Srbiji će danas na snazi biti narandžasti meteo-alarm zbog veoma visokih temperatura, što znači da je potrebno redovno pratiti vremenske prognoze i preporuke nadležnih službi.

Očekuje se slab do umeren vetar, pretežno istočnog pravca, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 33 do 36 stepeni Celzijusa. Za celu zemlju prognozirane su i vrlo visoke vrednosti UV indeksa, zbog čega se preporučuje izbegavanje direktnog izlaganja suncu u najtoplijem delu dana, kao i redovno korišćenje krema sa zaštitnim faktorom. Stručnjaci savetuju nošenje kapa ili šešira sa širokim obodom, odeće svetlih boja od prirodnih materijala, po mogućstvu sa
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