Mađar: Moguća privremena obustava rada nuklearne elektrane Pakš

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je danas da bi zbog ekstremnih vrućina i rekordno niskog vodostaja Dunava nuklearna elektrana "Pakš" mogla privremeno u potpunosti da obustavi rad već danas ili sutra, ali je poručio da je snabdevanje zemlje električnom energijom obezbeđeno. "Kontinuirano moramo da isključujemo blokove u 'Pakšu' i moguće je da će već danas ili sutra biti potrebno potpuno gašenje elektrane, što bi značilo gubitak od 2.000 megavata", rekao je