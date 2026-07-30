Mađar: Moguća privremena obustava rada nuklearne elektrane Pakš

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Mađar: Moguća privremena obustava rada nuklearne elektrane Pakš
Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je danas da bi zbog ekstremnih vrućina i rekordno niskog vodostaja Dunava nuklearna elektrana "Pakš" mogla privremeno u potpunosti da obustavi rad već danas ili sutra, ali je poručio da je snabdevanje zemlje električnom energijom obezbeđeno. "Kontinuirano moramo da isključujemo blokove u 'Pakšu' i moguće je da će već danas ili sutra biti potrebno potpuno gašenje elektrane, što bi značilo gubitak od 2.000 megavata", rekao je
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