Dan odluke: Da li će Savet REM-a dobiti predsednika?

Konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), na kojoj će biti nastavljen izbor predsednika i zamenika predsednika tog tela, počinje u 13 časova. Na prethodnoj sednici, održanoj 20. jula, nijedan kandidat nije dobio potrebnih šest glasova, pošto su Miloš Garić i Mileva Malešić u završnom krugu tajnog glasanja osvojili po četiri glasa

Druga konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), na kojoj će biti nastavljen izbor predsednika i zamenika predsednika tog tela, počinje u 13 časova. Na dnevnom redu nalaze se upravo izbor predsednika Saveta REM-a i njegovog zamenika, nakon što na konstitutivnoj sednici održanoj 20. jula nije postignut dogovor o izboru rukovodstva. U završnom krugu tadašnjeg tajnog glasanja kandidati Miloš Garić i Mileva Malešić osvojili su po četiri