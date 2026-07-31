Na današnji dan, 31. jul

Danas je petak, 31. jul 2026. godine. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

1489 – Španski moreplovac italijanskog porekla Kristofor Kolumbo otkrio je na trećem putovanju u Novi svet ostrvo koje je nazvao Trinidad. 1556 – Umro je Ignasio de Lojola, osnivač jezuitskog reda (Societas Iesu) 1534. U mladosti je živeo aktivnim i raspusnim životom kao profesionalni vojnik. Kao španski oficir ranjen je u borbi, posle čega je preduzeo hodočašće u Svetu zemlju i započeo studije teologije u Barseloni i na pariskoj Sorboni, gde je postao magistar