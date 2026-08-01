"Brutalan je osećaj - preci su vodili mnogo veće bitke od naših"

B92 pre 1 sat
"Brutalan je osećaj - preci su vodili mnogo veće bitke od naših"

Najbolji srpski teškaš Jovan Leka obratio se na konferenciji za medije posle pobede na UFC Beograd spektaklu.

Leka je nokautom u prvoj rundi savladao Aleksandera Popeka i oduševio publiku u Beogradskoj areni. "Nema reči kojima ovo mogu da opišem, neopisivo je! Stvarno sjajno", bila je njegova prva reakcija: "Velika podrška! Još se nije napunila Arena. Kao što sam zamislio, samo da se istuširam i idem da bodrim naše. Ludilo je i jedva čekam nastavak". O nokautu: "Treneri su strogi i ja sam neko ko kasno počinje, kasno se pali, trebalo mi je malo vremena. Gledao sam kako se
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