"Brutalan je osećaj - preci su vodili mnogo veće bitke od naših"

Najbolji srpski teškaš Jovan Leka obratio se na konferenciji za medije posle pobede na UFC Beograd spektaklu.

Leka je nokautom u prvoj rundi savladao Aleksandera Popeka i oduševio publiku u Beogradskoj areni. "Nema reči kojima ovo mogu da opišem, neopisivo je! Stvarno sjajno", bila je njegova prva reakcija: "Velika podrška! Još se nije napunila Arena. Kao što sam zamislio, samo da se istuširam i idem da bodrim naše. Ludilo je i jedva čekam nastavak". O nokautu: "Treneri su strogi i ja sam neko ko kasno počinje, kasno se pali, trebalo mi je malo vremena. Gledao sam kako se