Na današnji dan, 1. avgust

Danas je subota, 1. avgust 2026. godine. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

10. pre n. e. – Rođen je rimski car i istoričar Klaudije Tiberije Druz, koji je tokom vladavine od 41. uspeo da stabilizuje prilike u rimskoj državi. Godine 43. osvojio je Britaniju (osim severne trećine ostrva koja nikada nije pala pod Rim). Rimska istoriografija zapamtila ga je kao vladara koji zaslužuje poštovanje. Bio je to učen i mudar čovek koji je svesrdno pomagao one koji se bave raznim vidovima stvaralaštva, a i sam se bavio pisanjem. Umro je 54. g.