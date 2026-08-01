Vreme danas sunčano i veoma toplo

Danas pre 1 sat  |  Beta
Vreme danas sunčano i veoma toplo

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturom do 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 stepeni do 24 stepena, a najviša od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. U Beogradu danas sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 19 stepeni do 24 stepena, a najviša oko 37.
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