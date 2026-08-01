Tropski početak avgusta, u Novom Sadu 37 stepeni

U Novom Sadu će danas biti sunčano i veoma toplo vreme. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Najniža temperatura 20 stepeni, a najviša oko 37. Vetar slab do umeren, jugoistočni. I narednih dana sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturama do 39 stepeni. Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturom do 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab i umeren, u košavskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 stepeni do 24 stepena, a najviša od 35 do 38,