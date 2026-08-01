U 16h najtoplije u Somboru - 38 stepeni, najsvežije na Kopaoniku - 21 stepen

Insajder pre 8 sati  |  Tanjug
U 16h najtoplije u Somboru - 38 stepeni, najsvežije na Kopaoniku - 21 stepen

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas u 16 časova najtoplije je bilo u Somboru, gde je izmereno 38 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde je zabeležen 21 stepen Celzijusa.

Foto: Unsplash/engin akyurt Odmah iza Sombora su, po visokim vrednostima na temperaturnoj skali, Beograd, Novi Sad, Kikinda i Zrenjanin sa 37 stepeni. Na Paliću, u Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji, Nišu i Leskovcu izmereno je za stepen manje - 36 stepeni. Slede Kragujevac, Smederevska Palanka, Veliko Gradište i Vranje sa 35 stepeni, a najsvežije je, pored Kopaonika, na Crnom Vrhu (26 stepeni), na Zlatiboru (27
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