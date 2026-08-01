Tropske temperature potrajaće desetak dana

Dugotrajan toplotni talas obeležiće prvu dekadu avgusta, uz maksimalne dnevne temperature od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni

Naš grad je ovih dana pod udarom vrelog talasa, kao i veći deo Srbije. Na snazi je crveni meteo-alarm, a to znači najviši nivo upozorenja koji Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdaje kada se očekuju opasne vremenske prilike i visoke temperature. U slučaju ekstremnih vrućina, on signalizira povećan rizik po zdravlje ljudi i potrebu za posebnim oprezom prilikom boravka na otvorenom. To se posebno odnosi na starije, hronične bolesnike, decu i sve koji duže