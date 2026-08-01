Veslači Mačković i Pimenov prvaci Evrope

Radio 021 pre 39 minuta  |  Beta, Tanjug
Veslači Mačković i Pimenov prvaci Evrope

Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini dubl skul na Evropskom prvenstvu u veslanju u Varezeu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Mačković i Pimenov su do titule evropskih prvaka stigli dominantnom vožnjom, pošto su vodili od prvih 500 metara do cilja i trku završili u vremenu 6:04,45 minuta. Srebrnu medalju osvojila je posada Španije rezultatom 6:06,22, dok je bronza pripala Hrvatskoj (6:08,35). Četvrta je bila Rumunija, peta Italija, a šesta Češka. Za Mačkovića i Pimenova ovo je treća medalja u sezoni, nakon bronze na Svetskom kupu u Sevilji i srebra u Lucernu, čime su kompletirali set
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Martin Mačković i Nikolaj Pimenov evropski šampioni u dubl skulu

Martin Mačković i Nikolaj Pimenov evropski šampioni u dubl skulu

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Zlato za Mačkovića i Pimenova na Evropskom prvenstvu u veslanju

Zlato za Mačkovića i Pimenova na Evropskom prvenstvu u veslanju

Danas pre 29 minuta
Vučić čestitao Mačkoviću i Pimenovu na osvojenoj zlatnoj medalji na EP u veslanju

Vučić čestitao Mačkoviću i Pimenovu na osvojenoj zlatnoj medalji na EP u veslanju

Euronews pre 39 minuta
Mačković i Pimenov šampioni Evrope

Mačković i Pimenov šampioni Evrope

Radio sto plus pre 39 minuta
"Doneli ste ogromnu radost Srbiji": Aleksandar Vučić čestitao Mačkoviću i Pimenovu na osvojenoj zlatnoj medalji u veslanju

"Doneli ste ogromnu radost Srbiji": Aleksandar Vučić čestitao Mačkoviću i Pimenovu na osvojenoj zlatnoj medalji u veslanju

Večernje novosti pre 29 minuta
Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov šampioni Evrope!

Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov šampioni Evrope!

RTV pre 1 sat
Srpski veslači osvojili zlato na Evropskom prvenstvu

Srpski veslači osvojili zlato na Evropskom prvenstvu

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropsko prvenstvoHrvatskaGoogleGuglČeškaItalijaRumunijaŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Martin Mačković i Nikolaj Pimenov evropski šampioni u dubl skulu

Martin Mačković i Nikolaj Pimenov evropski šampioni u dubl skulu

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Bešiktaš doveo veliko pojačanje: Evroligaški krilni centar stigao u Istanbul!

Bešiktaš doveo veliko pojačanje: Evroligaški krilni centar stigao u Istanbul!

Hot sport pre 4 minuta
Veslači Mačković i Pimenov prvaci Evrope

Veslači Mačković i Pimenov prvaci Evrope

Radio 021 pre 39 minuta
UEFA pozdravila odluku FIFA da odustane od prodaje udela u međunarodnim takmičenjima

UEFA pozdravila odluku FIFA da odustane od prodaje udela u međunarodnim takmičenjima

Insajder pre 24 minuta
Srbija sa 13 atletičara na Evropskom prvenstvu u Birmingemu

Srbija sa 13 atletičara na Evropskom prvenstvu u Birmingemu

RTS pre 54 minuta