Epski preokret Srbije - sledi Hrvatska

B92 pre 1 dan
Epski preokret Srbije - sledi Hrvatska

Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je prvu pobedu na Evropskom prvenstvu u Stokholmu u Švedskoj.

Tim trenera Miljane Bojović je posle velikog preokreta savladao Letoniju 64:60 (10:14, 14:18, 18:22, 22:6) u utakmici 2. kola Grupe D. Obe ekipe sada imaju po jednu pobedu i jedan poraz. Naš tim će u trećem kolu u ponedeljak od 20.30 časova igrati protiv Hrvatske. Srbija je u prvom poluvremenu dosta grešila, promašila veliki broj zicera i izgubila čak 17 lopti, ali je uprkos tome imala aktivan rezultat – 24:32. Ni nastavak nije doneo drugačiju sliku, rival je
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Grbićev tim porazio Ameriku

Grbićev tim porazio Ameriku

Sputnik pre 1 dan
Mladi košarkaši Srbije deveti na evropskom prvenstvu: Na kraju "orlići" savladali Litvaniu posle preokreta

Mladi košarkaši Srbije deveti na evropskom prvenstvu: Na kraju "orlići" savladali Litvaniu posle preokreta

Dnevnik pre 3 sata
Mlade košarkašice Srbije posle preokreta savladale Letoniju na Evropskom prvenstvu u Švedskoj

Mlade košarkašice Srbije posle preokreta savladale Letoniju na Evropskom prvenstvu u Švedskoj

Dnevnik pre 3 sata
Orlići se izvukli posle drame! Srbija velikim preokretom završila Evrobasket, evo i na kom mestu!

Orlići se izvukli posle drame! Srbija velikim preokretom završila Evrobasket, evo i na kom mestu!

Hot sport pre 4 sati
Srbija pobedom zatvorila malerozno prvenstvo: Orlići deveti u Evropi

Srbija pobedom zatvorila malerozno prvenstvo: Orlići deveti u Evropi

Mondo pre 4 sati
Srbija deveta u Evropi: "Orlići" pobedili Estoniju na Evropskom prvenstvu

Srbija deveta u Evropi: "Orlići" pobedili Estoniju na Evropskom prvenstvu

Večernje novosti pre 5 sati
Košarkaši Srbije deveti u Evropi

Košarkaši Srbije deveti u Evropi

B92 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropsko prvenstvoHrvatskaŠvedskaStokholmHrvatska Srbija

Sport, najnovije vesti »

IMT iznenadio Partizan i odneo tri boda iz Humske

IMT iznenadio Partizan i odneo tri boda iz Humske

Danas pre 1 sat
Saša Ilić: Lako primamo golove, problem je mladost

Saša Ilić: Lako primamo golove, problem je mladost

Danas pre 2 sata
Plenković o kolapsu na granici sa Crnom Gorom: Ogroman broj turista i EES koji dodatno usporava

Plenković o kolapsu na granici sa Crnom Gorom: Ogroman broj turista i EES koji dodatno usporava

Danas pre 2 sata
Italijanski velikan se interesuje za Vasilija Kostova

Italijanski velikan se interesuje za Vasilija Kostova

Danas pre 2 sata
Britanski premijer: Infantino nije pravi čovek da vodi FIFA

Britanski premijer: Infantino nije pravi čovek da vodi FIFA

Danas pre 4 sati