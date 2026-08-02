Epski preokret Srbije - sledi Hrvatska

Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je prvu pobedu na Evropskom prvenstvu u Stokholmu u Švedskoj.

Tim trenera Miljane Bojović je posle velikog preokreta savladao Letoniju 64:60 (10:14, 14:18, 18:22, 22:6) u utakmici 2. kola Grupe D. Obe ekipe sada imaju po jednu pobedu i jedan poraz. Naš tim će u trećem kolu u ponedeljak od 20.30 časova igrati protiv Hrvatske. Srbija je u prvom poluvremenu dosta grešila, promašila veliki broj zicera i izgubila čak 17 lopti, ali je uprkos tome imala aktivan rezultat – 24:32. Ni nastavak nije doneo drugačiju sliku, rival je