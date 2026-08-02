Tramp najavio obustavu napada na Iran

Beta pre 40 minuta

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je da će naložiti američkim snagama da odlože nove napade na Iran, tvrdeći da su saveznici sa Bliskog istoka postigli "perimetre" dogovora o okončanju petomesečnog rata.

Taj najavljeni sporazum "obuhvatao bi hitno, potpuno i apsolutno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje iranske nuklearne pretnje", napisao je Tramp sinoć na društvenim mrežama.

"Pristao sam – zarad buduće dobrobiti sveta, kao i opstanka uspešnog i prosperitetnog Irana – da otkažem napad, pod uslovom da se brzo postigne dogovor", rekao je Tramp.

On je dodao da je Izrael pristao da se pridruži SAD u nastojanju da se finalizuje sporazum sa Iranom koji bi doveo do okončanja rata.

Iran još nije reagovao na te poruke.

(Beta, 02.08.2026)

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