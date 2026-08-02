Brnabić: Radovala bi me tužba Jasmine Paunović

Danas pre 4 sati  |  Beta
Brnabić: Radovala bi me tužba Jasmine Paunović

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je danas da se naredna skupštinska sednica može očekivati krajem avgusta, jer je potrebno da se usvoje izmene i dopune zakona o sprečavanju korupcije.

Ona je na TV Prva rekla da je to u skladu sa preporukama Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).“Čekamo njihove finalne komentare, ali već u ovoj prvoj interakciji su rekli da nacrt predstavlja veliko unapređenje“, rekla je Brnabić. Ona je, govoreći o izborima, rekla da se građanima nude potpuno dve različite politike, „crna i bela“. „Predsednik države Aleksadar Vučić putuje po Srbiji kako bi čuo od ljudi šta je potrebno, dok bi sa
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